Medici di famiglia in sciopero il 5 novembre manifestazione in via Santa Lucia

Mercoledì 5 novembre 2025 i medici di famiglia di tutta Italia incroceranno le braccia. Lo sciopero, proclamato dallo Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani), coinvolgerà anche la Campania: a Napoli la manifestazione si terrà sotto la sede della Regione, in via Santa Lucia.Durante la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Corriere della Sera titola: " Medici di famiglia, ne mancano 7 mila ma i bandi vanno deserti in sei regioni: perché nessuno vuole fare il dottore " - Noi di SNAMI Emilia Romagna ci sentiamo invece di fare una piccola correzione: nessuno vuole i - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero dei medici di base: «Ridotti a ingranaggi» - Mercoledì 5 novembre indetto dal sindacato Snami, un centinaio gli iscritti. Lo riporta ecodibergamo.it

Novembre è un mese pieno di scioperi. Trasporti, medici, farmacisti, scuola: le date e gli orari - Il mese di novembre 2025 è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Come scrive today.it

La protesta dei medici di famiglia - Lo SNAMI Napoli (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), in occasione dello sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per l'intera giornata di mercoledì ... Si legge su msn.com