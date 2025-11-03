Medici di famiglia in sciopero il 5 novembre manifestazione in via Santa Lucia

3 nov 2025

Mercoledì 5 novembre 2025 i medici di famiglia di tutta Italia incroceranno le braccia. Lo sciopero, proclamato dallo Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani), coinvolgerà anche la Campania: a Napoli la manifestazione si terrà sotto la sede della Regione, in via Santa Lucia.Durante la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

