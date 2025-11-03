Mediaset per il futuro la campagna di sensibilizzazione contro l' uso di droghe
Dal 3 al 9 novembre 2025 Mediaset lancia una nuova campagna crossmediale per sensibilizzare contro l’uso di sostanze stupefacenti. L’iniziativa — in onda su tutti i canali del Gruppo, guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme social, in radio, nei circuiti digital out of home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it — si inserisce nel progetto “A un passo dal vuoto – storie di droga e di rinascita”, raccontato su Mediaset Infinity. Il concept della campagna invita a riflettere sulle motivazioni e le false credenze che possono spingere all’uso di droghe, mostrando come ogni scelta possa nascondere rischi elevati, ma anche la possibilità di chiedere aiuto e trovare una via d’uscita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Sta per tornare “Nostalgia di Futuro”! Martedì 25 novembre, ore 10–13 Sede Mediaset, Viale Europa 48 – Cologno Monzese (Milano) Il tema di quest’anno: “Il futuro per un’informazione tra uomo e macchina: verso un nuovo linguaggio?” Nel vortice di - facebook.com Vai su Facebook
Anche a #UominieDonne raccontiamo la campagna “Ascoltati e lasciati ascoltare” di Mediaset per il futuro che mette al centro un tema ancora spesso trascurato, ovvero il benessere psicologico. L’iniziativa ha come obiettivo quello di aumentare la consapevol - X Vai su X
Live la campagna Mediaset di sensibilizzazione contro l'uso di droghe - Quest’anno Mediaset ha deciso di promuovere una campagna crossmediale dedicata a un tema di grande importanza sociale: la sensibilizzazione contro ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it
Mediaset lancia la campagna “A un passo dal vuoto” contro l’uso di sostanze stupefacenti - Dal 3 al 9 novembre 2025, Mediaset promuove una nuova e importante campagna crossmediale di sensibilizzazione contro l’uso di droghe. Come scrive superguidatv.it
Al via la nuova campagna di sensibilizzazione per promuovere il turismo sostenibile - In un’ Italia ricca di meraviglie naturali, culturali e artistiche la vera sfida non è scegliere dove andare in vacanza, ma scegliere come farlo, ovvero in modo responsabile e consapevole, mettendo al ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it