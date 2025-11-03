Mediaset per il futuro la campagna di sensibilizzazione contro l' uso di droghe

Dal 3 al 9 novembre 2025 Mediaset lancia una nuova campagna crossmediale per sensibilizzare contro l’uso di sostanze stupefacenti. L’iniziativa — in onda su tutti i canali del Gruppo, guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme social, in radio, nei circuiti digital out of home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it — si inserisce nel progetto “A un passo dal vuoto – storie di droga e di rinascita”, raccontato su Mediaset Infinity. Il concept della campagna invita a riflettere sulle motivazioni e le false credenze che possono spingere all’uso di droghe, mostrando come ogni scelta possa nascondere rischi elevati, ma anche la possibilità di chiedere aiuto e trovare una via d’uscita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mediaset per il futuro, la campagna di sensibilizzazione contro l'uso di droghe

