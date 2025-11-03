Mediaset lancia la campagna A un passo dal vuoto contro l’uso di sostanze stupefacenti

Dal 3 al 9 novembre 2025, Mediaset promuove una nuova e importante campagna crossmediale di sensibilizzazione contro l’uso di droghe, confermando il proprio impegno nel campo della prevenzione e della consapevolezza sociale. L’iniziativa, voluta dal Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sarà diffusa su tutti i canali televisivi Mediaset, oltre che sulle piattaforme social, in radio, nei circuiti digital out of home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it. Mediaset: Un messaggio forte per sensibilizzare e promuovere il cambiamento. La campagna fa parte del progetto “A un passo dal vuoto – storie di droga e di rinascita”, disponibile su Mediaset Infinity, dove vengono raccontate esperienze reali di chi ha vissuto il dramma della dipendenza e ha trovato la forza di rialzarsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

