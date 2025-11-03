Mediaset lancia Impossibile il nuovo podcast in 8 episodi

Da martedì 4 novembre, Mediaset lancia “ Impossibile ”, il nuovo podcast originale in 8 episodi che esplora i luoghi più misteriosi del Paese. Un viaggio nell’Italia più enigmatica, dove mito e realtà si intrecciano. Da martedì 4 novembre, Mediaset lancia “ Impossibile ”, il nuovo podcast originale in 8 episodi che esplora i luoghi più misteriosi del Paese: abbazie e castelli leggendari, ville abbandonate, chiese ricche di simbologie occulte e persino storie di UFO e presenze ultraterrene. A guidare il racconto è Matteo Bortolotti, scrittore, autore televisivo e divulgatore, che accompagna l’ascoltatore in una narrazione avvincente, suggestiva e rigorosa al tempo stesso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

