Mecna | Disegno album per Fibra e Mango ma resto un rapper Fare il botto? Perché no ma solo con la mia musica

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mecna racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un disco personale e introspettivo, tra rap e lo-fi. “Non voglio il disco dell’anno, voglio dare me stesso” dice il rapper a Fanpage a cui racconta anche la sua vita da grafico per l'industria musicale italiana, tra Fabri Fibra, marracash e Angelina Mango. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Mecna, il nuovo album in arrivo il 24 ottobre - Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, ha annunciato "Discordia, armonia e altri stati d'animo", il nuovo album fuori il 24 ottobre per Emi Records Italy/Universal Music ... Riporta ansa.it

mecna disegno album fibraMecna presenta il nuovo album tra "Discordia, armonia e altri stati d'animo" - L’artista ha raccontato alla stampa tutti i segreti di “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, in uscita venerdì 24 ottobre ... Si legge su radioitalia.it

Mecna dal nuovo album al tour, tutto sulla prossima era del cantante - A più di due anni di distanza dall'ultimo album Stupido Amore e a pochi mesi dall’EP Introspezione, Mecna è pronto per inaugurare la sua prossima era artistica. Scrive cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Mecna Disegno Album Fibra