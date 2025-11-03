Mecna | Disegno album per Fibra e Mango ma resto un rapper Fare il botto? Perché no ma solo con la mia musica

Mecna racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un disco personale e introspettivo, tra rap e lo-fi. “Non voglio il disco dell’anno, voglio dare me stesso” dice il rapper a Fanpage a cui racconta anche la sua vita da grafico per l'industria musicale italiana, tra Fabri Fibra, marracash e Angelina Mango. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cosa succede davvero in uno scavo archeologico? Durante la Notte degli Scavi abbiamo scoperto che dietro una missione archeologica si nascondono tante professionalità diverse. ?Oggi vi portiamo dietro le quinte del disegno archeologico, con un a - facebook.com Vai su Facebook

Mecna, il nuovo album in arrivo il 24 ottobre - Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, ha annunciato "Discordia, armonia e altri stati d'animo", il nuovo album fuori il 24 ottobre per Emi Records Italy/Universal Music ... Riporta ansa.it

Mecna presenta il nuovo album tra "Discordia, armonia e altri stati d'animo" - L’artista ha raccontato alla stampa tutti i segreti di “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, in uscita venerdì 24 ottobre ... Si legge su radioitalia.it

Mecna dal nuovo album al tour, tutto sulla prossima era del cantante - A più di due anni di distanza dall'ultimo album Stupido Amore e a pochi mesi dall’EP Introspezione, Mecna è pronto per inaugurare la sua prossima era artistica. Scrive cosmopolitan.com