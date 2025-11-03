McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne As

Ilnapolista.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne: decisivo con un gol di volée contro l’Inter, il centrocampista scozzese dimostra il suo valore e punta a guidare la squadra in vetta alla Serie A. As oggi ha dedicato una serie di storie a Scott McTominay: “ Con l’infortunio di Kevin De Bruyne, l’8 del Napoli deve ritrovare il ruolo da protagonista che aveva nella scorsa stagione. Scott McTominay, considerato quasi un dio a Napoli, ha lasciato il segno in appena un anno in Italia. La sua prima annata nel calcio italiano è stata perfetta: numeri importanti che lo hanno consacrato come miglior giocatore della Serie A 2425, decisivo anche nello scudetto con un gol di rovesciata che ha chiuso il campionato contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mctominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel napoli dopo l8217infortunio di de bruyne as

© Ilnapolista.it - McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne (As)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mctominay deve ritrovare ruoloBonetti ha individuato il "problema" di McTominay: "Non è il ruolo" - Napoli è un match di grande tradizione nella massima serie del campionato italiano, questo pomeriggio alle ore 18 si sfideranno gli azzurri di Antonio Conte e la squadra di Baroni reduce dal pu ... Da msn.com

mctominay deve ritrovare ruoloCapello: «McTominay e De Bruyne mi ricordano Gerrard e Lampard nella mia Inghilterra, si pestavano i piedi» - L'ex tecnico Fabio Capello commenta alla Gazzetta la sfida che ci sarà tra Napoli e Inter sabato 25 ottobre alle 18. Secondo ilnapolista.it

mctominay deve ritrovare ruoloNapoli, Conte: “McTominay? Dipende da lui. Stiamo ritagliando un nuovo ruolo a De Bruyne” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky alla vigilia della partita di Champions League con il PSV Eindhoven: “McTominay ieri non. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Mctominay Deve Ritrovare Ruolo