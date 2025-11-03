McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne As

Scott McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne: decisivo con un gol di volée contro l’Inter, il centrocampista scozzese dimostra il suo valore e punta a guidare la squadra in vetta alla Serie A. As oggi ha dedicato una serie di storie a Scott McTominay: “ Con l’infortunio di Kevin De Bruyne, l’8 del Napoli deve ritrovare il ruolo da protagonista che aveva nella scorsa stagione. Scott McTominay, considerato quasi un dio a Napoli, ha lasciato il segno in appena un anno in Italia. La sua prima annata nel calcio italiano è stata perfetta: numeri importanti che lo hanno consacrato come miglior giocatore della Serie A 2425, decisivo anche nello scudetto con un gol di rovesciata che ha chiuso il campionato contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne (As)

