McDonald’s cerca 35 dipendenti da assumere da inserire in tre ristoranti

Sono 35 le posizioni di lavoro aperte all’interno di McDonald’s. Il colosso americano del fast-food cerca persone per rafforzare alcuni team dei McDonald’s della provincia di Milano.In particolare l’azienda cerca personale per il ristorante all’interno de “Il Centro” di Arese (10 persone), ma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

