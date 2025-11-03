Perugia, 3 novembre 2025 – Maxi tamponamento sulla superstrada tra Foligno e Spello in direzione di Perugia. Intorno alle 8,30 sulla Centrale Umbra, forse per un improvviso rallentamento del traffico “a fisarmonica”, si è innescato un tamponamento a catena. Numerosi i veicoli coinvolti e diversi i feriti, con conseguenze di varia entità ma nessuno sarebbe in epricolo di vita, a quanto si apprende. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, che hanno messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale, il 118 e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi tamponamento a catena sulla superstrada, traffico bloccato e diversi feriti