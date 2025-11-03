Violenza ormai senza fine a Lodi nella zona della città bassa dove, nella serata di sabato, carabinieri e polizia sono dovuti intervenire in massa dopo che, attraverso il 112, era giunta la notizia che, tra via Maddalena e via Lodino, se le stavano dando di santa ragione. Una maxi rissa in piena regola che ha trasformato di nuovo questo angolo della città, non distante dal centro storico, in un ring a cielo aperto. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire i motivi per cui diverse persone sono venute alle mani per strada, davanti agli occhi attoniti dei passanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi rissa vicino al centro storico, cinque persone ferite