Maxi rave party punto di ritrovo nella nostra città

Ilrestodelcarlino.it | 3 nov 2025

Il parcheggio del centro commerciale ’I Petali’ era il punto di ritrovo prescelto dai partecipanti del maxirave party ’ abusivo che si è tenuto nel weekend a Campogalliano, nel modenese, all’interno dell’ex fabbrica della Bugatti. Nei gruppi social aperti dagli organizzatori (non pubblici a tutti, ma solo agli iscritti) era infatti Reggio il luogo dove i giovani a bordo di camper, auto e furgoni si erano dati appuntamento per poi trasferirsi a Campogalliano nella località della festa, tenuta segreta fino all’ultimo perché non autorizzata. Intorno alle 22, l’area dei ’Petali’ ha cominciato a riempirsi fino ad un centinaio di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rave party abusivo a Campogalliano: a Reggio il punto di ritrovo indicato dagli organizzatori. VIDEO - REGGIO EMILIA – Si erano dati appuntamento a Reggio gran parte dei partecipanti al maxi Rave Party abusivo tenutosi nel fine settimana a Campogalliano.

