Maxi rave party punto di ritrovo nella nostra città
Il parcheggio del centro commerciale ’I Petali’ era il punto di ritrovo prescelto dai partecipanti del maxi ’ rave party ’ abusivo che si è tenuto nel weekend a Campogalliano, nel modenese, all’interno dell’ex fabbrica della Bugatti. Nei gruppi social aperti dagli organizzatori (non pubblici a tutti, ma solo agli iscritti) era infatti Reggio il luogo dove i giovani a bordo di camper, auto e furgoni si erano dati appuntamento per poi trasferirsi a Campogalliano nella località della festa, tenuta segreta fino all’ultimo perché non autorizzata. Intorno alle 22, l’area dei ’Petali’ ha cominciato a riempirsi fino ad un centinaio di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
+++ LE IMMAGINI DEL RAVE PARTY A CAMPOGALLIANO +++ Fabrizio Bizzarri Leggi qua: https://temponews.it/2025/11/01/rave-party-a-campogalliano-al-lavoro-per-il-ripristino-dellordine-pubblico/ - facebook.com Vai su Facebook
Rave party abusivo a Campogalliano: a Reggio il punto di ritrovo indicato dagli organizzatori. VIDEO - REGGIO EMILIA – Si erano dati appuntamento a Reggio gran parte dei partecipanti al maxi Rave Party abusivo tenutosi nel fine settimana a Campogalliano. Secondo reggionline.com
Maxi rave party a Modena/ Forze dell’ordine nel capannone: “Siamo qui per voi” - Maxi Rave Party a Modena: le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, hanno fatto irruzione nel capannone ma per ora senza riuscire a liberare l'area Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione ... Si legge su ilsussidiario.net
Al maxi rave 4mila persone, sassaiola contro le forze dell’ordine: “Feriti tre poliziotti” - Disordini in provincia di Torino dove da ieri migliaia di persone, rispondendo a un tamtam sui social, si sono radunate per un rave party nell'area industriale abbandonata tra Borgaretto e Nichelino. Scrive unionesarda.it