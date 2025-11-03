Maxi operazione tra Abruzzo e Puglia smantellata rete di falsi visti | giro d' affari milionario

Un 45enne bengalese è stato arrestato a Pescara per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

