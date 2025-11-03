Maxi operazione antimafia in Irpinia | fissato il Riesame per Thomas Siano

Avellino, 3 novembre 2025 – Il Riesame di Thomas Siano, uno degli indagati nell’ambito dell’operazione antimafia che ha scosso profondamente l’Irpinia, è stato fissato per il prossimo 7 novembre. Siano, 44 anni, residente a Solofra, è accusato di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

