Inter News 24 Mauro e Trevisani si trovano in disaccordo per quanto concerne lo stato di forma dell’Inter di Cristian Chivu. Il dibattito. Nel corso della trasmissione televisiva Pressing, Massimo Mauro e Riccardo Trevisani hanno analizzato la vittoria dell’Inter al Bentegodi contro il Veron a, soffermandosi sui numeri e sulla gestione di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione completa sulla panchina nerazzurra. L’ex giocatore e commentatore Massimo Mauro ha invitato alla prudenza nel giudicare il percorso della squadra di Chivu, pur riconoscendone i meriti: «La squadra nerazzurra in campionato ha già perso tre partite, giusto? Di solito chi vince lo scudetto ne perde al massimo quattro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mauro in disaccordo con Trevisani sul momento dell’Inter: «Chivu ha già perso tre partite, non sarà facile arrivare in fondo»