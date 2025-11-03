Maurizio Fondriest e la sfida della Gravel Burn | 800 km di emozioni nel cuore del Sudafrica

Sette giorni, 800 chilometri in sella a una "gravel bike" attraverso il semideserto sudafricano: Maurizio Fondriest e sua figlia Carlotta raccontano la prima edizione della Gravel Burn, una gara a tappe che è stata un concentrato di emozioni, fatica e panorami mozzafiato. Una settimana intensa, fatta di avventura e condivisione, che si è conclusa con due volti sorridenti e un ricordo indelebile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

