Maurizio Fondriest e la sfida della Gravel Burn | 800 km di emozioni nel cuore del Sudafrica
Sette giorni, 800 chilometri in sella a una "gravel bike" attraverso il semideserto sudafricano: Maurizio Fondriest e sua figlia Carlotta raccontano la prima edizione della Gravel Burn, una gara a tappe che è stata un concentrato di emozioni, fatica e panorami mozzafiato. Una settimana intensa, fatta di avventura e condivisione, che si è conclusa con due volti sorridenti e un ricordo indelebile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Maurizio Fondriest. . @tompidcock has had the best year of his career on the road. The multi-discipline champion is competing in the @gravel_burn gravel stage race during his off season. He won yesterday’s queen stage. I spoke with him to about his success - facebook.com Vai su Facebook
L’ex campione di ciclismo Fondriest: “Altro furto in casa mia, basta buonismo non se ne può più” - Maurizio Fondriest, ex campione del mondo di ciclismo, è stato vittima di ladri che sono entrati nella sua casa di Cles, in Trentino. Si legge su rainews.it
Furto in casa di Maurizio Fondriest: “Se ne vanno i ricordi di una vita” - Furto a casa di Maurizio Fondriest, l’iridato di Renaix 1988 (e re della Sanremo 1993) che abita a Cles, in Trentino. gazzetta.it scrive
Maurizio Fondriest oggi costruisce bici e ha un solo rimpianto: “L’Amstel Gold Race 1991, un furto” - Il 28 agosto 1988, in Belgio, a Renaix, Maurizio Fondriest, a soli 23 anni, vinceva i campionati del mondi di ciclismo su strada. Si legge su fanpage.it