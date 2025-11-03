Una vittoria pesantissima, che avvicina l’ Ancona alla vetta, ma Agenore Maurizi mantiene comunque una certa compostezza nell’analizzare il successo sul Giulianova: "Ci aspettavamo una partita del genere, complessa e ostica. Il Giulianova è una squadra molto fisica, che fa della difesa il suo punto forte, costruita per fare un buon campionato. Le condizioni del campo non erano delle migliori, ma abbiamo fatto di necessità virtù: non mi aspettavo di subire tanto la loro aggressività nei primi venti minuti, ma poi abbiamo preso le misure e ci siamo affacciati in avanti con più costanza. Abbiamo corso pochissimi rischi, ma poi nella ripresa abbiamo giocato molto meglio, a prescindere dall’espulsione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maurizi: "Ero convinto che avremmo vinto. Primo posto? Dobbiamo pensare a noi stessi"