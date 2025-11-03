Mattia vicino a Grazia Kendi al GF la fidanzata prende le distanze | Per emergere ha bisogno di creare una storia

Carlotta Vendemmia ha rotto il silenzio sul rapporto nato nella casa del Grande Fratello tra Grazia Kendi e il fidanzato Mattia Scudieri. La ragazza ha scelto di prendere le distanze: "Non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mattia Gargano @mattiacorvino , co-curatore con @veronicalisino della mostra dedicata a Guido Rey, ci racconta alcune delle opere che raffigurano le diverse anime dell'alpinista. Vi aspettiamo al museo per scoprire da vicino la straordinaria figura di Guido R - facebook.com Vai su Facebook

"Mattia L Gruenfelder" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Grande Fratello, Mattia vicino a Grazia Kendi: la fidanzata Carlotta lo lascia con un post su Instagram - Dopo settimane di tensioni e silenzi, Carlotta Vendemmia rompe con Mattia Scudieri sui social. Si legge su movieplayer.it

Mattia Scudieri vicino a Grazia al Grande Fratello, la fidanzata sbotta: tra loro è finita? - Va in onda stasera una nuova puntata del Grande Fratello e Mattia Scudieri potrebbe fare i conti con una spiacevole sorpresa. Lo riporta ilsipontino.net

Mattia Scudieri a Grazia Kendi: "Ti chiedo scusa del mio comportamento" - Il suo ragionamento egoistico è terminato in una nuova consapevolezza: "Forse a qualcuno importa di me, qualcuno ha bisogno di me", la delusione di Grazia ha confermato l'idea che la concorrente tiene ... Lo riporta grandefratello.mediaset.it