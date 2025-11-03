Mattia Furlani ragiona sul futuro | Si pensa all’incremento delle misure Jacobs è un mentore
Mattia Furlani è stato uno degli atleti di punta dello sport italiano in questo 2025. Il 20enne nostrano ha dato un seguito a quanto si era già notato in passato, ricordando il bronzo olimpico a Parigi 2024, conquistando l'oro mondiale indoor e outdoor nel salto in lungo, rispettivamente a Nanchino e a Tokyo (con il nuovo record personale di 8,39 metri nella finale in Giappone). " È un'emozione che non si spegne, arrivarci è una consacrazione ", le sue parole a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro a Roma (fonte: ANSA). Ora però si vuol impostare il percorso secondo un approccio diverso: " Parliamo di un incremento di misure.
