Mattia Furlani è stato uno degli atleti di punta dello sport italiano in questo 2025. Il 20enne nostrano ha dato un seguito a quanto si era già notato in passato, ricordando il bronzo olimpico a Parigi 2024, conquistando l’oro mondiale indoor e outdoor nel salto in lungo, rispettivamente a Nanchino e a Tokyo (con il nuovo record personale di 8,39 metri nella finale in Giappone). “ È un’emozione che non si spegne, arrivarci è una consacrazione “, le sue parole a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro a Roma (fonte: ANSA). Ora però si vuol impostare il percorso secondo un approccio diverso: “ Parliamo di un incremento di misure. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mattia Furlani ragiona sul futuro: "Si pensa all'incremento delle misure. Jacobs è un mentore"