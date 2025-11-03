Matteo Ricci si schiera con Antonio Mastrovincenzo | Si ripari all' errore fatto Basta con un Pd regionale autodistruttivo

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PESARO – Tornato dalle vacanze a Zanzibar, Matteo Ricci prende parola sulla cancellazione di Antonio Mastrovincenzo dal Partito Democratico per essersi candidato alle elezioni regionali in un’altra lista. Anche perché era stato proprio lui a proporre all’assemblea regionale di candidarlo nel suo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

