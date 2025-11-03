matteo berrettini mette subito il turbo a metz halys battuto facilmente

Bastano appena 63 minuti a Matteo Berrettini per superare il primo turno dell’ATP 250 di Metz. Al Moselle Open il romano debutta con un perentorio 6-2 6-4 nei confronti del francese Quentin Halys, decisamente non nella sua miglior giornata. Conta la buona condizione dell’ex top ten azzurro, che ora sfiderà uno tra l’altro transalpino Corentin Moutet e l’australiano Aleksandar Vukic. Parte subito bene Berrettini, che si giova di qualche punto giocato male da Halys e guadagna l’immediato break, confermato abbastanza rapidamente. Il francese non è esattamente nella sua miglior giornata e, sul 3-1, di opportunità il romano ne ha un’altra: la sfrutta con un gran dritto incrociato in corsa sotto la rete, che si rivela strettissimo e vale il 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

