Matrice Diciotto Quadri di un’esposizione alle Pescherie della Rocca di Lugo

Il diciottesimo movimento di Matrice, progetto a cura di Massimiliano Fabbri avviato nel 2022, presenta dal 9 al 30 novembre 2025 una mostra allestita negli spazi delle Pescherie della Rocca di Lugo di Romagna, realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna settore Patrimonio Culturale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

