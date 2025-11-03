Mastro d’Oro 2026 il frantoiano al centro della nuova stagione dell’olio italiano
Al via il concorso nazionale a cui possono partecipare tutti gli oli extravergine d’oliva in commercio L’Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO), in collaborazione con Italia Olivicola e con l’AFP – Associazione Frantoiani di Puglia –, lancia il Concorso Nazionale Mastro . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Argomenti simili trattati di recente
Da cosa si riconosce un olio extravergine di qualità? Nelle stories vi abbiamo messo alla prova con un piccolo quiz ? Colore? ? Profumo/Assaggio? ? Confezionamento? ? Ce lo spiega direttamente il nostro Mastro Oleario: Un olio di qualità si rico - facebook.com Vai su Facebook
Mastro d’oro: il migliore olio è di San Nicandro di Bari Associazione italiana frantoiani oleari - Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione frantoiani italiani: È pugliese il miglior olio extravergine d’oliva d’Italia del 2025. Riporta noinotizie.it