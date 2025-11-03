Masterplan primo incontro a palazzo S Giorgio con l’ecologo Salvador Rueda

A palazzo S. Giorgio si è svolto il primo incontro sul masterplan, della tre giorni prevista, con un tavolo di lavoro sul tema: “Strategie e azioni per la città ecosistemica” e con il focus “Pianificare la mobilità sostenibile per lo spazio pubblico”.Il tavolo è stato presieduto dall’ecologo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it