Masso sfonda un muro della chiesa di Brienno sul lago di Como | vigili del fuoco recuperano le opere d'arte

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana si è abbattuta su Brienno (Como) dopo le piogge di ieri, domenica 2 novembre. Un masso da 25 metri cubi ha sfondato un muro della chiesa della Madonna del Ronco, mentre un altro è finito nel cimitero. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere al sicuro le opere d'arte della parrocchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

