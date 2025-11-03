Masso sfonda un muro della chiesa di Brienno sul lago di Como | vigili del fuoco recuperano le opere d'arte
Una frana si è abbattuta su Brienno (Como) dopo le piogge di ieri, domenica 2 novembre. Un masso da 25 metri cubi ha sfondato un muro della chiesa della Madonna del Ronco, mentre un altro è finito nel cimitero. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere al sicuro le opere d'arte della parrocchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Frana sul lago di Como, masso sfonda la parete di una Chiesa. A causa delle piogge. Vigili del fuoco affidano beni al parroco #ANSA - X Vai su X
Maltempo nel Comasco, frana sfonda il muro della chiesa a Brienno - Sassi e detriti si sono abbattuti sul muro della parrocchia. Segnala msn.com
Frana sul lago di Como, masso sfonda la parete di una Chiesa - Le forti piogge cadute oggi pomeriggio sul territorio della provincia di Como hanno provocato il distacco di un fronte franoso sopra il Comune di Brienno, sulla sponda orientale del ramo occidentale d ... Da msn.com