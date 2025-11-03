Masso sfonda la parete di una chiesa nel Comasco il distacco causato dalle forti piogge | il video dell’interno

Le forti piogge cadute ieri, domenica 2 novembre, nel Comasco, hanno provocato il distacco di due grossi massi – di circa 25 metri cubi ciascuno – a Brienno. Uno dei due massi ha sfondato la parete di una chiesa, l’altro si è fermato vicino al cimitero. I vigili del fuoco hanno recuperato i beni di valore. L’area, a rischio crollo, è stata messa in sicurezza: l’accesso al transito pedonale è vietato. Nel video, le immagini impressionanti della chiesetta danneggiata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Masso sfonda la parete di una chiesa nel Comasco, il distacco causato dalle forti piogge: il video dell’interno

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per le forti piogge che si sono abbattute sulla provincia di Como, un fronte franoso si è distaccato dal versante sopra il comune di Brienno Un masso da 25 metri cubi ha sfondato un muro della chiesa della Madonna del Ronco, mentre un altro è finito nel cimit - facebook.com Vai su Facebook

Frana sul lago di Como, masso sfonda la parete di una Chiesa. A causa delle piogge. Vigili del fuoco affidano beni al parroco #ANSA - X Vai su X

Frana sul lago di Como, masso sfonda la parete di una Chiesa - Le forti piogge cadute oggi pomeriggio sul territorio della provincia di Como hanno provocato il distacco di un fronte franoso sopra il Comune di Brienno, sulla sponda oriental ... Scrive msn.com

Il boato e poi un enorme masso sfonda la chiesa di Brienno, il parroco: ''La Madonna ci ha protetti. La preghiera la facevamo sempre al pomeriggio ma l'avevamo anticipata'' - ''La Madonna ci ha protetti'', ha detto il parroco di Brienno poco dopo che un enorme masso è precipitato nella chiesetta locale, ha sfondato la parete e ha travolto buona parte della struttu ... Secondo ildolomiti.it

Brienno, che paura: un grosso masso sfonda la parete della chiesetta, opere d’arte portate via dai vigili del fuoco - I sassi finiti a valle dopo il maltempo e l'erosione della montagna. Riporta ciaocomo.it