Massimo Silva è il nuovo allenatore del Chieti Fc 1922 dopo l' esonero di Del Zotti
Massimo Silva è il nuovo allenatore del Chieti F.C. 1922. Lo ha comunicato la società, dopo l'esonero di Francesco Del Zotti, a seguito della sconfitta per 2-0 subita in trasferta contro il Victor San Marino. Nato a Pinarolo Po il 24 agosto 1951, Silva ha guidato, tra le altre, Martinsicuro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
