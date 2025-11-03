Massese I bianconeri non sanno più vincere Solo un punto in casa della Sestese Gatti ko
SESTESE 0 MASSESE 0 SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Safina (87’ Robi), Mernacaj, Biondi, Cirillo, Casati (62’ Pisaniello), Belli, Berti (82’ Fiorentino), Ciotola, Ermini (65’ Manganiello). All. Polloni. MASSESE: Gatti (74’ Cozzolino), Grasso, Marchini, Lucaccini, Grasselli, Maffei (74’ Lasagna), Centonze (65’ Baudi), Caponi, Buffa, Bertipagani, Lucchesi (72’ Biagi). All. Marselli (squalificato, in panchina siede Biancalana). Arbitro: Carnevali di Prato. Note: Espulso al 69’ Grasso (M) per scorrettezze. Ammoniti Lucchesi, Caponi, Grasselli, Mernacaj. SESTO FIORENTINO – Di fronte al ’Torrini’ di Sesto due squadre reduci da sconfitte scese in campo decise al riscatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
