Martina Colombari rompe il silenzio sull' intervista del figlio Achille Costacurta | Un fine settimana intenso

"Un fine settimana intenso", lo definisce, quello appena passato, Martina Colombari nelle sue storie Instagram. E di certo, per la ex miss Italia, negli ultimi giorni le emozioni, anche molto forti non sono mancate. Martina Colombari: cosa ha detto dell'intervista del figlio Achille. 🔗 Leggi su Today.it

Il figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta racconta a Repubblica un passato fatto di disagio, sostanze, istituti penali e gesti estremi. Vai su Facebook

Achille Costacurta rompe il silenzio su TSO, ADHD e sostanze: "Volevo suicidarmi. Sogno di aiutare i ragazzi con sindrome di Down" - Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy, ha deciso di parlare del suo passato al podcast One More Time: TSO, ADHD, il tentativo di suicidio e il nuovo obiettivo ... sport.virgilio.it scrive

