Un fine settimana carico di emozioni, quello appena trascorso, per Martina Colombari. L'ex Miss Italia ha condiviso su Instagram alcune riflessioni che raccontano quanto questi giorni siano stati intensi, tra la soddisfazione per il percorso a Ballando con le Stelle e la profonda commozione per le parole del figlio Achille Costacurta. Il giovane, infatti, si è raccontato senza filtri nel podcast One More Time, aprendo il suo cuore e parlando per la prima volta con sincerità disarmante dei momenti più difficili della sua adolescenza: un periodo segnato da sofferenza, eccessi e fragilità, che ha inevitabilmente inciso anche sul rapporto con i suoi genitori, Alessandro "Billy" Costacurta e Martina Colombari.

© Donnapop.it - Martina Colombari rompe il silenzio sul figlio Achille Costacurta dopo One More Time: ecco cosa ha detto