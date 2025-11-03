Martina Colombari rompe il silenzio sul figlio Achille Costacurta dopo One More Time | ecco cosa ha detto
Un fine settimana carico di emozioni, quello appena trascorso, per Martina Colombari. L’ex Miss Italia ha condiviso su Instagram alcune riflessioni che raccontano quanto questi giorni siano stati intensi, tra la soddisfazione per il percorso a Ballando con le Stelle e la profonda commozione per le parole del figlio Achille Costacurta. Il giovane, infatti, si è raccontato senza filtri nel podcast One More Time, aprendo il suo cuore e parlando per la prima volta con sincerità disarmante dei momenti più difficili della sua adolescenza: un periodo segnato da sofferenza, eccessi e fragilità, che ha inevitabilmente inciso anche sul rapporto con i suoi genitori, Alessandro “Billy” Costacurta e Martina Colombari. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta racconta a Repubblica un passato fatto di disagio, sostanze, istituti penali e gesti estremi. - facebook.com Vai su Facebook
"Martina Colombari" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Achille Costacurta rompe il silenzio su TSO, ADHD e sostanze: "Volevo suicidarmi. Sogno di aiutare i ragazzi con sindrome di Down" - Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy, ha deciso di parlare del suo passato al podcast One More Time: TSO, ADHD, il tentativo di suicidio e il nuovo obiettivo ... Si legge su sport.virgilio.it
Ponte sullo Stretto, Meloni: "Opera strategica, rimane il nostro obiettivo" - Luciano Spalletti alla Juventus, inizia la nuova avventura del tecnico toscano Dal Senato via libera alla riforma della Giustizia: il testo passa con 112 voti favorevoli. msn.com scrive