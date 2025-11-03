Martina Colombari rompe il silenzio dopo le confessioni del figlio Achille Costacurta

Martina Colombari rompe il silenzio dopo le confessioni – durissime – del figlio Achille Costacurta. Il giovane, ospite del podcast One More Time, aveva parlato di abuso di droghe, svelando di essere stato sottoposto varie volte ad un TSO e di aver tentato il suicidio. Le confessioni di Achille Costacurta. Un racconto durissimo e crudo è quello fatto da Achille Costacurta a One More Time. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha svelato di soffrire di ADHD e di aver ricevuto la diagnosi in ritardo, cercando per tanto tempo di colmare quel vuoto che sentiva con le droghe. Un’adolescenza, quella di Achille, che è stata segnata dalla rabbia, dall’abuso di sostanze, ma anche da diversi TSO e un tentativo di suicidio nell’istituto in cui era detenuto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Martina Colombari rompe il silenzio dopo le confessioni del figlio Achille Costacurta

