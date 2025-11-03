Marsiglia-Atalanta quarta giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League 20252026. I francesi puntano a rilanciarsi dopo un avvio incerto, mentre i bergamaschi sono ancora in cerca di conferme in trasferta per restare competitiva nel gruppo. Marsiglia-Atalanta si giocherà mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Velodrome. MARSIGLIA-ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi si giocano le ultime chance per sperare di andare avanti nel girone unico, avendo conquistato soltanto tre punti in tre partite, frutto di due sconfitte, contro Real Madrid e Sporting Lisbona, e di una vittoria, contro l’Ajax. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
