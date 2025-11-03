Marsala entra in uno studio medico e picchia una donna senza motivo | 35enne denunciato per aggressione

A Marsala un uomo di 35 anni è stato denunciato per aggressione dopo aver colpito una donna in uno studio medico senza motivo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Marsala, entra in uno studio medico e picchia una donna senza motivo: 35enne denunciato per aggressione

Marsala, identificato e denunciato l’uomo che ha aggredito una donna in uno studio medico - È stato identificato e denunciato l’autore della violenta aggressione avvenuta lo scorso 14 ottobre all’interno di uno studio medico di via Finocchiaro Aprile, a Marsala. Come scrive tp24.it

Aggressione in uno studio medico marsalese, denunciato un 35enne - I poliziotti del Commissariato di Marsala hanno denunciato un marsalese 35enne, autore di un’allarmante aggressione ai danni ... Segnala itacanotizie.it

Marsala. Abusava di pazienti anestetizzati, arrestato infermiere - Le violenze sarebbero avvenute nello studio medico privato di Marsala (Trapani) dove l’infermiere prestava servizio e nel quale si effettuano accertamenti diagnostici. Lo riporta quotidianosanita.it