Marotta risponde alle parole di Conte sulla questione arbitri
All'uscita dell'assemblea della Lega Serie A, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto alle dichiarazioni fatte da Antonio Conte in conferenza stampa sulla questione arbitri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Marotta risponde a Conte: «È liberissimo di dire certe cose» Il presidente dell'Inter lancia acqua sul fuoco a margine dell'assemblea di Lega: «Se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene. Arbitri? Non è caso che rip - facebook.com Vai su Facebook
Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io" - X Vai su X
Marotta e la replica a Conte dopo le parole sugli arbitri: "Se c'è rispetto..." - Il presidente dell'Inter: "Non voglio riprendere questo discorso, è liberissimo di dire queste cose se c'è rispetto" ... Lo riporta corrieredellosport.it
Marotta risponde a Conte: «È liberissimo di dire certe cose» - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'Assemblea della Lega Serie A. Riporta ilnapolista.it
Marotta: "Spalletti è un grande allenatore, a Conte non voglio rispondere" - Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Serie A, soffermandosi su diversi temi di attualità calcistica: “Assemblea come ... Lo riporta tuttojuve.com