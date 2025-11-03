Marotta risponde a Conte | È liberissimo di dire certe cose

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’Assemblea della Lega Serie A. Tra gli altri argomenti su cui è stato chiamato esprimersi, ci sono anche le parole pronunciate da Conte oggi in conferenza stampa riguardo il tema arbitrale. Leggi anche: Arbitri, Conte punge ancora Marotta: «Appena qualcuno si alza per migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo» Le parole di Marotta. «Come sempre, è stata un’assemblea abbastanza intensa ma con obiettivi positivi per il futuro del calcio», le prima parole di Marotta riportate da Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marotta risponde a Conte: «È liberissimo di dire certe cose»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Ulivieri: “A #Marotta doveva rispondere un pari grado, non #Conte” - facebook.com Vai su Facebook

Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io" - X Vai su X

Marotta parla, Conte risponde. E la cosa strana è che hanno ragione entrambi - C'era da aspettarsi la presenza di Beppe Marotta ai microfoni delle televisioni, dopo il discusso ko dell'Inter contro il Napoli maturato anche. Come scrive tuttomercatoweb.com

Conte risponde a Marotta: "Che lasci le cose a chi ha partecipato alla partita e non intervenga: così sminuisce l'allenatore" - 1, con il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta che è andato a DAZN a protestare per un presunto errore arbitrale che ha dato un ... Scrive milannews.it

Ulivieri: “Conte-Marotta? Ci avevano sempre detto che a un presidente risponde…” - Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Renzo Ulivieri è tornato sul botta e risposta ta Antonio Conte e Beppe Marotta ... Secondo msn.com