Beppe Marotta replica alle parole, alquanto dure, di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha fatto capire, nella conferenza post Como, che certe parole sugli arbitraggi confonderebbero ancor di più i direttori di gara stessi. E lo si è visto anche su certi campi della decima giornata. Il presidente dell’Inter replica, cercando di liquidare il discorso: “Non voglio rispondere a questa cosa – le parole del presidente dell’ Inter a margine dell’assemblea di Lega -. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Marotta replica a Conte sugli arbitri