Marotta replica a Conte sugli arbitri
Beppe Marotta replica alle parole, alquanto dure, di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha fatto capire, nella conferenza post Como, che certe parole sugli arbitraggi confonderebbero ancor di più i direttori di gara stessi. E lo si è visto anche su certi campi della decima giornata. Il presidente dell’Inter replica, cercando di liquidare il discorso: “Non voglio rispondere a questa cosa – le parole del presidente dell’ Inter a margine dell’assemblea di Lega -. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Argomenti simili trattati di recente
La replica di alle critiche di Marotta nei confronti dell’arbitro è durissima notizieinunclick.com/la-replica-di-… via @notizieinunclick - X Vai su X
Prima lo scontro verbale con Lautaro, poi la risposta secca alle critiche di Marotta: Conte ne ha per tutti dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Inter Le parole di Antonio Conte tagliano come fendenti. La replica alle critiche di Marotta nei confronti dell’arbitro - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Marotta replica a Conte: "Liberissimo di dire quelle cose. Arbitri? Non rispondo" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A ai media presenti, tra i quali noi di TMW: "Assemblea come sempre abbastanza intensa ma ... tuttonapoli.net scrive
Beppe Marotta, è arrivata la replica alle parole di Antonio Conte - Inter e in particolare su quanto dichiarato da Antonio Conte: “Non voglio rispondere a questa cosa. Scrive msn.com
Napoli, il nervosismo di Conte: la conferenza show e l’ennesimo attacco a Marotta e Var - Conte show in conferenza stampa: inizia prendendosela con i media, poi accusa Marotta di aver provocato i tanti errori degli arbitri dopo Napoli- Da sport.virgilio.it