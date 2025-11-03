Marotta replica a Conte sugli arbitri

Gbt-magazine.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beppe Marotta  replica alle parole, alquanto dure, di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha fatto capire, nella conferenza post Como, che certe parole sugli arbitraggi confonderebbero ancor di più i direttori di gara stessi. E lo si è visto anche su certi campi della decima giornata. Il presidente dell’Inter replica, cercando di liquidare il discorso: “Non voglio rispondere a questa cosa – le parole del presidente dell’ Inter  a margine dell’assemblea di Lega -. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose, se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

marotta replica a conte sugli arbitri

© Gbt-magazine.com - Marotta replica a Conte sugli arbitri

Argomenti simili trattati di recente

Inter, Marotta replica a Conte: "Liberissimo di dire quelle cose. Arbitri? Non rispondo" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A ai media presenti, tra i quali noi di TMW: "Assemblea come sempre abbastanza intensa ma ... tuttonapoli.net scrive

marotta replica conte arbitriBeppe Marotta, è arrivata la replica alle parole di Antonio Conte - Inter e in particolare su quanto dichiarato da Antonio Conte: “Non voglio rispondere a questa cosa. Scrive msn.com

Napoli, il nervosismo di Conte: la conferenza show e l’ennesimo attacco a Marotta e Var - Conte show in conferenza stampa: inizia prendendosela con i media, poi accusa Marotta di aver provocato i tanti errori degli arbitri dopo Napoli- Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Marotta Replica Conte Arbitri