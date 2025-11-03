Marotta non tarda a rispondere | Dichiarazioni di Conte? Ecco cosa penso

Inter News 24 Marotta risponde puntualmente alle dichiarazioni di Antonio Conte, allenatore del Napoli, che aveva punzecchiato l'Inter in conferenza stampa. All'uscita dal centro di Lissone, dove si è tenuta la consueta Assemblea di Lega Serie A, il presidente dell' Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato i temi più caldi del momento, soffermandosi sul futuro del calcio italiano e sulla corsa scudetto. L'incontro tra i rappresentanti dei club è stato, come spiegato dal dirigente nerazzurro, caratterizzato da un clima intenso ma costruttivo, con la volontà comune di proseguire su una linea di collaborazione per il bene del movimento.

