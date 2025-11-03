Marotta non replica a Conte | Siamo in democrazia ognuno può esprimere la propria opinione
Il presidente nerazzurro sulle frasi del tecnico del Napoli sugli arbitri ( "Appena qualcuno ha parlato." ): "Non voglio rispondere, non è il caso che riprenda ancora questo discorso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
La replica di alle critiche di Marotta nei confronti dell’arbitro è durissima notizieinunclick.com/la-replica-di-… via @notizieinunclick - X Vai su X
Prima lo scontro verbale con Lautaro, poi la risposta secca alle critiche di Marotta: Conte ne ha per tutti dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Inter Le parole di Antonio Conte tagliano come fendenti. La replica alle critiche di Marotta nei confronti dell’arbitro - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Marotta replica a Conte: "Liberissimo di dire quelle cose. Arbitri? Non rispondo" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A ai media presenti, tra i quali noi di TMW: "Assemblea come sempre abbastanza intensa ma ... Secondo tuttonapoli.net
Marotta e la replica a Conte dopo le parole sugli arbitri: "Se c'è rispetto..." - Il presidente dell'Inter: "Non voglio riprendere questo discorso, è liberissimo di dire queste cose se c'è rispetto" ... Segnala corrieredellosport.it
Beppe Marotta, è arrivata la replica alle parole di Antonio Conte - Inter e in particolare su quanto dichiarato da Antonio Conte: “Non voglio rispondere a questa cosa. Lo riporta msn.com