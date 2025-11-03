Marotta | Juve ottima con Spalletti lui è molto bravo Parole Conte? Non gli rispondo libero di dire quello che vuole Ma ho capito che…

Marotta: «Juve ottima con Spalletti, lui è molto bravo. Parole Conte? Non gli rispondo, libero di dire.». Le dichiarazioni del presidente dell'Inter. Si è conclusa a Lissone l'intensa Assemblea di Lega Serie A. All'uscita dal centro dove si è tenuto l'incontro, l'Amministratore Delegato dell'Inter, Beppe Marotta, è stato atteso da un folto gruppo di giornalisti. Il dirigente nerazzurro, prima di affrontare i temi caldi del campionato, ha brevemente commentato l'esito della riunione istituzionale, definendola in modo pragmatico: « Assemblea intensa come sempre ma con obiettivi positivi per il futuro del calcio ».

