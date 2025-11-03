Marotta | A Conte non rispondo è libero di dire certe cose

Ilnerazzurro.it | 3 nov 2025

All’uscita dall’Assemblea di Lega Serie A, il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha risposto alle domande dei cronisti presenti, toccando diversi temi caldi: dal futuro di San Siro alle parole di Antonio Conte, fino alla corsa Scudetto e al ritorno di Luciano Spalletti in panchina alla Juventus. Interrogato sulle recenti dichiarazioni di Antonio Conte, ex allenatore nerazzurro oggi alla guida del Napoli, Marotta ha scelto la via della diplomazia: “Non voglio rispondere a questa cosa. Arbitri? Sì, ho capito ma non è il caso di riprendere ancora questo discorso.” Alla successiva domanda, il dirigente interista ha aggiunto: “Conte è liberissimo di dire certe cose. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

