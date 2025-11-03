Marini e lo sfogo dopo la domanda su unghie laccate e orecchini | Medioevo

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo schermidore azzurro reagisce male col presentatore della premiazione dei Collari d'Oro: "Parlare di me sarebbe molto egoista. Non capisco il nesso", con tanto di hashtag polemico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marini e lo sfogo dopo la domanda su unghie laccate e orecchini medioevo

© Gazzetta.it - Marini e lo sfogo dopo la domanda su unghie laccate e orecchini: "Medioevo"

Altri contenuti sullo stesso argomento

marini sfogo dopo domandaMarini e lo sfogo dopo la domanda su unghie laccate e orecchini: "Medioevo" - Lo schermidore azzurro reagisce male col presentatore della premiazione dei Collari d'Oro: "Parlare di me sarebbe molto egoista. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Marini Sfogo Dopo Domanda