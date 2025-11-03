’Marinai con gli occhi a stella’ su Nave Italia

Ha attraccato nei giorni scorsi alla Spezia il brigantino Nave Italia con a bordo l’equipaggio della nona edizione di “Marinai con gli occhi a stella. La prospettiva di me”, il progetto sociale destinato a rafforzare l’autonomia dei ragazzi con sindrome di Williams e le loro relazioni con i ’siblings’, ovvero i fratelli e le sorelle che con loro condividono la quotidianità. Si tratta di un progetto dall’Aisw (Associazione italiana sindrome di Williams), che sostiene iniziative dedicate a persone con sindrome di Williams, con il fondamentale contributo di Fondazione Tender to Nave Italia e con il patrocinio della Marina militare, che mette a disposizione dell’equipaggio il brigantino a vela più grande del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

