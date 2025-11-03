Maurizio Mariani è stato al centro delle polemiche per il discusso rigore assegnato nel corso di Napoli-Inter per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo. Per Rocchi le colpe del rigore concesso al Napoli sono state il 60% del guardalinee, il 30% dell’arbitro Mariani, e solo il 10% del Var. I vertici dell’Aia hanno deciso di punire il fischietto mandandolo a dirigere momentaneamente in Serie B. Sabato scorso infatti ha arbitrato Virtus Entella-Empoli, mentre il suo assistente Daniele Bindoni, considerato responsabile principale dell’errore al Maradona, è rimasto fermo. Questa settimana però la Uefa l o ha designato per dirigere PSG-Bayern Monaco, una delle sfide più attese della quarta giornata di Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Mariani, retrocesso dall'Aia dopo Napoli-Inter, dirigerà PSG-Bayern in Champions