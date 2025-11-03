Mariani fermato in Serie A ma arbitrerà il big match in Champions | È quello di Napoli-Inter

Fanpage.it | 3 nov 2025

Il direttore di gara premiato in Europa, sarà lui a fischiare nella partita più importante della quarta giornata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, entrambi a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

mariani fermato serie arbitrer224Serie A, troppi gli errori della classe arbitrale/ Mariani, assistente e Var, ennesimo stop della stagione - Fermati Mariani, l'assistente e il Var per le prossime due giornate dopo gli errori della partita tra Napoli e Inter ... Si legge su ilsussidiario.net

mariani fermato serie arbitrer224Troppo grave l’errore in Napoli-Inter: Rocchi ferma l’arbitro Mariani e il guardalinee Bindoni - Il designatore arbitrale ferma l'arbitro e il guardalinee, considerando errata la decisione sul contatto Di Lorenzo- Lo riporta ilfattoquotidiano.it

mariani fermato serie arbitrer224Serie A, gli arbitri dell'8a giornata: Napoli-Inter a Mariani, fece infuriare Conte. Fermato Marinelli, torna la prova-tv? - Resi noti gli arbitri dell'ottava giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre ... Si legge su sport.virgilio.it

