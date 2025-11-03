Inter News 24 Mariani sarà il direttore di gara di un big match di Champions League, appena dopo la sua sospensione per Napoli Inter. Un curioso intreccio di destini accompagna la settimana di Maurizio Mariani, arbitro internazionale della sezione di Aprilia, protagonista di giorni professionali agli antipodi. Dopo le accese polemiche nate in Italia per la direzione di Napoli-Inter, partita che ha scatenato un’ondata di critiche e portato alla sua temporanea sospensione con “retrocessione” in Serie B, il fischietto romano è pronto a ritrovare fiducia e prestigio a livello internazionale. L’UEFA, infatti, gli ha affidato la direzione di una delle sfide più attese della fase a gironi di Champions League: Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, in programma domani sera al Parco dei Principi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mariani arbitrerà un big match di Champions League. L’inattesa designazione arbitrale dopo Napoli Inter