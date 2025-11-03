Maria Savia Tullio festeggia 100 anni a Vasto
Non ha mai smesso di guardare al futuro con entusiasmo, vivendo attivamente ogni giorno accompagnata dall'affetto delle persone più care Maria Savia Di Tullio, neo centenaria di Vasto.Parole che l'amministrazione comunale ha inciso su una targa che sabato 1 novembre il sindaco Menna ha consegnato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Nel pomeriggio di oggi, sabato 1° novembre 2025, il sindaco Francesco Menna ha consegnato una targa alla signora Maria Savia Tullio, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno, circondata dall'affetto dei parenti e degli amici. Buon compleanno!