Maria Savia Tullio festeggia 100 anni a Vasto

Chietitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ha mai smesso di guardare al futuro con entusiasmo, vivendo attivamente ogni giorno accompagnata dall'affetto delle persone più care Maria Savia Di Tullio, neo centenaria di Vasto.Parole che l'amministrazione comunale ha inciso su una targa che sabato 1 novembre il sindaco Menna ha consegnato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

