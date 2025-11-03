Neanche il tempo di domandarci cosa ne sarà di Blanca, a fronte delle dichiarazioni un po’ scoraggianti rilasciate dalla protagonista Maria Chiara Giannetta, che la risposta è arrivata forte e chiara, e la condividamo con voi: la quarta stagione della serie ci sarà. Blanca, Ammirati: “ la quarta serie è già in cantiere e ci stiamo lavorando “. Ad annunciarlo a Davide Maggio è stata la Direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati: Blanca 4 è prevista e ci stiamo lavorando. Diciamo che, come tutta la lunga serialità, ha i suoi tempi. W Blanca!!! Quanto ai tempi di attesa, ci sarà ovviamente da aspettare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Maria Pia Ammirati annuncia a Davide Maggio la quarta stagione di Blanca