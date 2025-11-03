Maria De Filippi si scusa con Gard ad Amici 25 | Ti ho chiamato cicciottello mi sento una cacca

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 2 novembre di Amici 25, Maria De Filippi si è scusata con il cantante Gard per averlo definito "cicciottello". La conduttrice ha spiegato: "Giuro che quando faccio queste cose non me ne rendo conto, mia madre continuava a dirmi 'sei ingrassa', io vado in automatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

