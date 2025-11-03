Maria De Filippi si scusa con Gard ad Amici 25 | Ti ho chiamato cicciottello mi sento una cacca
Nella puntata del 2 novembre di Amici 25, Maria De Filippi si è scusata con il cantante Gard per averlo definito "cicciottello". La conduttrice ha spiegato: "Giuro che quando faccio queste cose non me ne rendo conto, mia madre continuava a dirmi 'sei ingrassa', io vado in automatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il mea culpa di Maria De Filippi, cosa è successo ad Amici - facebook.com Vai su Facebook
Maria De Filippi si scusa per le gaffe ad Amici: ecco le sue dichiarazioni - Maria De Filippi ha suscitato dibattiti per alcune gaffe compiute durante il programma Amici, accompagnate da scuse sincere ai concorrenti. Da notizie.it
“Mi sento uno schifo”: Maria De Filippi sconvolta, la reazione dopo due episodi scioccanti - Maria De Filippi chiede scusa in diretta dopo due gaffe che toccano temi sensibili di due allievi di Amici. Secondo donnaglamour.it
Amici 25, Maria De Filippi si scusa con Gard: “Ho fatto una figuraccia” - Maria De Filippi si scusa con Gard durante la sesta puntata di Amici 25: “Ho fatto una figuraccia”. Lo riporta mondotv24.it