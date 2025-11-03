Margaret Atwood da Fazio | Vi spiego perché la profezia de ‘Il racconto dell’ancella’ si sta avverando – Video

“La profezia de Il racconto dell’ancella? Sfortunatamente sì, ci credo, si sta avverando”. Lo ha detto la scrittrice Margaret Atwood, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove. La celebre scrittrice canadese ha raccontato che “quando scrissi il libro la cosa sembrava una possibilità assolutamente remota, soprattutto agli europei, perché c’era ancora il Muro di Berlino, eravamo ancora nel periodo della Guerra fredda e gli Stati Uniti rappresentavano la libertà, la democrazia, l’idea di apertura, e non potevano credere che ci sarebbe stata una chiusura come quella che vediamo, che ci sarebbe stata una cancellazione delle libertà civili che la gente aveva allora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

