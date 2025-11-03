Grosso rumore sui social dopo la sfida tra il Napoli e il Como terminata 0-0. In tanti hanno sottolineato un episodio singolare che poteva portare ad un calcio di rigore a favore degli azzurri al 44?: il portiere Butez, nel battere la rimessa dal fondo, serve il difensore Ramon che prende la palla con le mani e la riposiziona prima di scappare in avanti per far ribattere il fondo a lunga gittata. L’ex arbitro Luca Marelli, ha parlato a radio Kiss Kiss Napoli di un’episodio dubbio nella sfida tra il Napoli e il Como Faccio una domanda a tutti, ma questo non era calcio di Rigore? Butez sposta la palla al centro che si ferma,la passa al difensore che la prende con le mani e,accortosi di quel che ha fatto,la riposiziona, e si allontana,poi Butez va a ribatterla #NapoliComo pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marelli: «Non c’era un rigore per il Napoli, bisogna leggere la partita»