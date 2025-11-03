Marchegiani promuove Spalletti e rivela | Mi ha sorpreso a Cremona per questo motivo qui La sua analisi sul tecnico bianconero

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marchegiani promuove Spalletti: l’opinionista Sky loda l’esordio del tecnico, sorpreso dalla difesa a 3 ma colpito dalle idee tattiche e da Vlahovic. Una vittoria all’esordio, tre punti sofferti (2-1 a Cremona) e i primi, chiari segnali di un nuovo corso. La “prima” di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  è stata promossa, pur con qualche sorpresa, da  Luca Marchegiani. L’ex portiere, intervenuto dagli studi di  Sky Calcio Club, ha analizzato il debutto del tecnico di Certaldo, sottolineando l’impatto positivo immediato sulla squadra, nonostante le scelte tattiche inattese. Marchegiani: sorpresa modulo, ma non nel gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marchegiani promuove spalletti e rivela mi ha sorpreso a cremona per questo motivo qui la sua analisi sul tecnico bianconero

© Juventusnews24.com - Marchegiani promuove Spalletti e rivela: «Mi ha sorpreso a Cremona per questo motivo qui». La sua analisi sul tecnico bianconero

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Marchegiani Promuove Spalletti Rivela