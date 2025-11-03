Marcello Fois alle Oblate | parole all’ora dell’aperitivo

Firenze, 3 novembre 2025 - Sabato alle 19 Marcello Fois sarà alla Biblioteca delle Oblate per un incontro all'insegna della letteratura e della convivialità. L’autore presenta il romanzo “L’immensa distrazione” (Einaudi) nell’ambito di “Identities: Identità, legami e scrittura – Aperitivo con l’Autore”, il nuovo ciclo di incontri della rassegna “Identities. Leggere il contemporaneo” promossa da La Nottola di Minerva ETS con il contributo del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate, Todo Modo e Tram di Firenze S.p.A. L’appuntamento è all’Altana Marielle Franco, in via dell’Oriuolo 24, con le letture curate dallo stesso Fois. 🔗 Leggi su Lanazione.it

